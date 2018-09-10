17:09 10 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.74
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.59
Поиск
доступ запрещен полиция

Чудовищная история в Кишиневе: мужчина взял в заложники свою семью

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
Получить короткую ссылку
3 0 0

Угрожал расправиться со своими детьми, сожительницей и ее матерью: в Кишиневе мужчина, подозреваемый в хулиганстве и краже документов, отказался пускать полицию в свою квартиру.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Мужчина, подозреваемый в хулиганстве и краже документов, взял в заложники членов своей семьи, когда увидел, что сотрудники полиции приехали проводить у него в квартире обыски. В ходе спецоперации он оказал сопротивление с оружием и получил ранение. После чего скончался в больнице, заявил на брифинге в понедельник глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александру Пынзарь.

"Сегодня сотрудники инспектората полиции столичного сектора Ботаника совместно с работниками инспектората Теленешт должны были провести обыски в этом районе. Проверки связаны с делом о хулиганстве и краже документов. Подозреваемый в совершении этих преступлений закрылся в квартире и отказывался впускать туда сотрудников правоохранительных органов", — сказал Пынзарь.

Cătușe
CC0 / Pxabay / ROOKIE23
Самый невероятный преступник из пригородов Кишинева пойман - видео

По его словам, затем мужчина — выходец из Теленештского района — вышел на балкон и заявил, что члены его семьи — двое детей, сожительница и ее мать — взяты в заложники.

"Исходя из этого было возбуждено еще одно уголовное дело на основе статьи 280 Уголовного кодекса Республики Молдова "Захват заложников". Чтобы избежать насильственных действий на место прибыли мои коллеги, сотрудники прокуратуры, а также психологи, которые вели переговоры с подозреваемым", — пояснил Пынзарь.

Он отметил, что в ходе беседы мужчина все больше проявлял агрессию и угрожал, что убьет членов своей семьи, категорически отказываясь открыть квартиру. Как отметил глава Генинспектората, исходя из этого пришлось обратиться к помощи спецподразделения Fulger.

"Было принято решение о штурме квартиры, чтобы спасти детей и двух женщин", — сказал Пынзарь.

По его словам, в момент штурма при подозреваемом был нож и оружие типа сабли.

"Когда спецгруппа заходила в квартиру, он напал на сотрудников полиции. Согласно закону 218 "О порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия", мои коллеги из Fulger применили огнестрельное оружие и нанесли подозреваемому несколько ранений. Сразу же на месте ему оказались помощь специалисты SMURD", — отметил глава полиции.

LIVE: Мужчина захватил семью в заложники
© Sputnik .
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Мужчина захватил семью в заложники

Он отметил, что мужчину доставили в больницу скорой помощи. Как подчеркнул Пынзарь, проверив личность, психологический потрет и прошлое мужчины установлено, что его семь раз судили за воровство, грабеж, разбойное нападение и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Исходя из имеющейся у нас информации, этот человек очень опасен. Несколько лет назад, находясь в тюрьме, он покалечил себе руку в знак протеста", — добавил руководитель Генинспектората.

Пынзарь подчеркнул, что дети и женщины освобождены — они не пострадали. Им оказывается психологическая помощь.

"На момент спецоперации один из полицейских получил ранение… Несколько минут назад мне сообщили, что подозреваемый скончался в больнице скорой помощи", — заключил Пынзарь.

По теме

Молдавские прокуроры в шоке - преступники удивили своей хитростью
Преступный Кишинев в экшн-видео: в столице произошли новые задержания
Прокурор пострадал в Молдове при задержании сбежавшего преступника
Теги:
взял семью в заложники, сопротивление полиции, спецназ, заложники, смерть, Александр Пынзарь, Молдова, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Макет космического аппарата Луна-25
    Космический конгресс

    Международный космический конгресс откроется в павильоне "Белэкспо": гостям из 19 стран покажут белорусские достижения в области космических исследований.

  • Туристы из Ближнего Востока
    Открой личико!

    В парламенте Грузии предложили запретить ношение женской мусульманской одежды, которая скрывает лицо и руки.

  • Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия
    Теплый и человечный

    Коллеги и друзья премьера Абхазии Геннадия Гагулия, который погиб в автокатастрофе 8 сентября, поделились своими воспоминаниями о нем.

  • Начало учебного года, фото из архива
    Я русский бы выучил

    В Азербайджане первоклашек в русском секторе предложили проверить на знание языка: в русских классах не хватает мест.

  • Лаборатория
    Секретов нет

    Премьер-министр Армении лично проследил, чтобы российские специалисты получили доступ к американским лабораториям в стране.

  • Ребенок читает книгу
    Учат плохому

    Казахстанскую общественность возмутил рассказ в учебнике "Естествознание" для второго класса – в нем увидели расизм.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Женщина из племени мурси.
Стандарты красоты в разных уголках мира - фото женщин со всех континентов
Иллюзионист заставил весь зал поверить в магию – видео которое снесет мозг
Видео, которое "снесет мозг": иллюзионист заставил зрителей поверить в магию
Санкции против России и международная торговля
Санкции против России: кто на самом деле проиграл

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться