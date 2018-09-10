Порно-скандал c несовершеннолетними на юге Молдовы: суд уже вынес решение

Осужденный входил в доверие к несовершеннолетним и выманивал у них фотографии с изображением в голом виде.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. В Кагуле суд первой инстанции приговорил 22-х летнего мужчину к 17 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

По данным прокуратуры по борьбе с организованно преступностью и особым делам, осужденный познакомился в соцсетях с пятью девочками в возрасте от девяти до 16 лет. Он вел с ними непристойные разговоры и уговаривал выслать ему их фотоизображения в обнаженном виде. Это собеседницы преступника и сделали.

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Затем молодой человек стал угрожать девочкам, что покажет эти фото их родным и другим людям и выложит снимки в интернет, если они не будут присылать ему новые фото и видео с собственной "обнаженкой".