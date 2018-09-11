Скандал в Нацармии Молдовы: солдата жестоко избили старослужащие

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Солдата-срочника Национальной армии Молдовы жестоко избили старослужащие на территории воинской части. Парня госпитализировали с разрывом аппендицита и другими множественными травмами. Об инциденте сообщила в соцсетях сестра молодого человека Эвелина Тарасовец.
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"Брат служит в армии, сегодня один из "дедов" избил его до разрыва аппендикса. Его прооперировали, на данный момент он находится в госпитале. Я знаю, что все в армии проходят через дедовщину, но о такой жестокости слышу впервые. Тем более, это не первый случай — в последний раз его избили так, что опухла вся зона лопаток прямо до кровоподтеков", — написала девушка в одной из групп в соцсети Facebook.
Эта новость вызвала бурю негодования у интернет-пользователей, которые до сих пор продолжают оставлять комментарии под записью.
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Ситуацию там же прокомментировала пресс-секретарь генштаба Нацармии Алла Диакону. Она сообщила, что "Минобороны сделает все, чтобы расследовать этот инцидент, и уже создана внутренняя комиссия".
Корреспондент Sputnik связался с Эвелиной Тарасовец, которая сообщила, что пострадавшего зовут Альфред Гужа, ему 18 лет, и он служит в воинской части ПВО в Дурлештах.
"Их избивают каждые два дня. Требуют поставить ноги на ширине плеч и бьют по внутренней стороне ног пока они не упадут. Тех, кто падает, бьют ногами. Старослужащие чувствуют свою безнаказанность", — рассказала Эвелина.
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По ее словам, старослужащие в этой воинской части, помимо всего прочего, отнимают у новичков то, что им приносят родители, и даже требуют сообщать родным, что именно нужно в следующий раз привезти, какую еду, какой марки сигареты.
"Все это "деды" забирают себе. Малейшее отклонение от их требований, например, если сигареты не той марки, — избивают", — сказала девушка.
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Sputnik Молдова следит за дальнейшим развитием событий вокруг этого инцидента.
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