Капризы погоды: проливные дожди нанесли ущерб Кантемирскому району

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Выпавшие в последние дни дожди в Кантемирском районе повредили дороги и уничтожили сельскохозяйственные культуры, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
По данным ведомства, в селе Кышла ливни уничтожили 3 гектара подсолнечника, также повреждено два пешеходных моста и разрушена часть местной дороги.
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В другом населенном пункте Лингура дожди размыли 1,9 километров дороги, а в селе Кырпешть — повредили 61,7 гектаров посевов рапса.
Проводятся работы по оценке размеров нанесенного ущерба.
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