Эхо войны - саперы Молдовы продолжают спасать граждан от грозных находок

Ремонтные работы в Кишиневе могут привести к подчас опасным сюрпризам, где срочно требуется помощь саперов.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Саперы Национальной армии в августе и сентябре нейтрализовали 26 взрывоопасных объектов по всей Молдове, а именно в Каушанском, Оргеевской, Каларашском, Штефан-Водском и Новоаненском районах.

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По словам главы службы саперов подполковника Адриана Ефроса, недавно группа батальона саперов "Кодру" потрудилась в Кишиневе, на Ботанике, где рабочие обнаружили артиллерийский снаряд 76-го калибра, оставшийся в земле еще со времен Второй мировой войны. Снаряд извлекли и отвезли на полигон в Бульбоаке, где и взорвали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

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"А в селе Чадыр Леовского района наши саперы нашли и обезвредили авиационную бомбу весом 100 килограммов", — добавил Ефрос.

С начала 2018 года в Молдове обезвредили 271 взрывоопасный объект.