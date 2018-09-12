Эхо войны - саперы Молдовы продолжают спасать граждан от грозных находок

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Саперы Национальной армии в августе и сентябре нейтрализовали 26 взрывоопасных объектов по всей Молдове, а именно в Каушанском, Оргеевской, Каларашском, Штефан-Водском и Новоаненском районах.
По словам главы службы саперов подполковника Адриана Ефроса, недавно группа батальона саперов "Кодру" потрудилась в Кишиневе, на Ботанике, где рабочие обнаружили артиллерийский снаряд 76-го калибра, оставшийся в земле еще со времен Второй мировой войны. Снаряд извлекли и отвезли на полигон в Бульбоаке, где и взорвали, сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы.
Саперы разминировали лицей в Кишиневе >>>
"А в селе Чадыр Леовского района наши саперы нашли и обезвредили авиационную бомбу весом 100 килограммов", — добавил Ефрос.
С начала 2018 года в Молдове обезвредили 271 взрывоопасный объект.
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