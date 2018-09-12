На дороге: в Тирасполе погиб девятилетний ребенок

За последние дни под колесами автомобилей в Приднестровье оказалось трое детей, одно из происшествий - со смертельным исходом.

ТИРАСПОЛЬ, 12 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В минувшие дни в Тирасполе произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в одном из которых ребенок погиб.

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Два случая завершились более благополучно, однако детям не удалось избежать множественных травм. В одном — Ford под управлением 49-летнего жителя города Одесса (Украина) сбил 11-летнего мальчика, в другом — под колеса Lexus попала 14-летняя девочка. Оба пострадавших были доставлены в Республиканский центр матери и ребенка.

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В обоих происшествиях именно дети стали виновниками аварии, пересекая дорогу в неположенном месте.

"Мальчик намеревался перебежать проезжую часть в неположенном месте и оказался перед приблизившимся транспортным средством. А девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и водитель сбил ее при повороте", — отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

В третьем случае не удалось избежать трагедии. На перекрестке улиц Зелинского и Энергетиков водитель Dacia (такси) сбил 9-летнего мальчика на глазах младшей сестры и сопровождавшей детей бабушки.

"Женщина поясняет, что находилась на расстоянии одного метра от внука, который начал переходить дорогу. Такси, двигавшееся со стороны города, они не заметили", — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на все усилия врачей скорой помощи, работавших на месте происшествия, 9-летнего пострадавшего не удалось спасти. Причины и обстоятельства всех трех ДТП уточняются.