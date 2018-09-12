Эффект бумеранга: три бывшие секс-рабыни из Молдовы наказали свою сутенершу

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Двадцатилетняя женщина из Унген обвиняется в торговле людьми — дело прокуратура уже передала в суд.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в 2016 году обвиняемая наняла трех девушек в возрасте между 18 и 25 годами из социально-уязвимых семей, которых отправила на Кипр, якобы, на достойную работу.
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По прибытию девушек отвезли в ночной клуб и заставили бесплатно оказывать услуги сексуального характера различным мужчинам. Так было каждый вечер на протяжении всего пребывания в клубе этих заложниц чужой воли. "Бизнес" контролировали граждане Турции, сообщает следствие.
После возвращения в Молдову жертвы торговли людьми обратились в полицию с жалобами на "работорговку", которая, если ее признают виновной, сядет в тюрьму на срок до 15 лет.
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