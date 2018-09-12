Строительная мафия Кишинева в действии – шокирующий случай

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Жительницу Кишинева признали виновной в извлечении выгоды из влияния для получения денежных средств в особо крупных размерах.
По данным Генеральной прокуратуры, с 2011 по 2012 годы эта женщина получила от некоего мужчины 24 тысячи евро, обещав ему взамен повлиять на ряд чиновников мэрии Кишинева и министерства строительства. Речь шла о де-факто незаконной передаче во владение четырех участков земли в районе Зоопарка — по шесть аров каждый. За эти же деньги планировалось изменить и назначение этих территорий, то есть, придание им статуса пригодных к строительству.
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Пять лет "податель" взятки ждал обещанного, но предполагаемая мздоимица под разными предлогами уклонялась от выполнения условий договора. В итоге мужчина обратился в компетентные органы, и женщину задержали. Ей присудили штраф в 200 тысяч леев, суд также постановил взыскать с женщины 24 тысячи евро в пользу государства.
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