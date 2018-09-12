В Кишиневе пьяный водитель давил и оскорблял пешеходов на рынке

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Пользователи соцсетей пишут о неприятном инциденте, произошедшем на одном их кишиневских рынков.
Как сообщает один из пользователей Facebook, на продуктовом базаре, расположенном на Ботанике, автомобиль проехал прямо через узкое пространство между торговыми рядами и отдавил ноги женщине, покупавшей помидоры.
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В ответ на замечание водитель вышел из автомобиля и обозвал потерпевшую.
"Сказал, что лучше по мне проехаться, чем поцарапать свою машину о встречную. Там рынок, и я не стояла на середине дороги, а прямо возле базарной витрины — мне помидоры взвешивали. Слава Богу, что дочка в машине осталась…" — возмутилась женщина.
Потерпевшая опубликовала фотографии водителя, сообщив также, что он был пьян. Жаль, что хамам в Кишиневе все сходит с рук, и они часто остаются безнаказанными.
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