Одесский юмор: на свидание в Молдову в обход пограничных постов

Женщина, задержанная молдавскими пограничниками, призналась, что приехала в гости к другу.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Любви не подвластны никакие границы, даже государственные. Но это сильное чувство может повстречать другую любовь — к Родине, что влечет за собой рвение исполнить служебный долг.

Дело в том, что гражданка Украины попыталась попасть в Молдову в обход пограничных постов. Женщину задержали в приграничном селе Тудора — помогли бдительные местные жители, сообщившие о незнакомке в Пограничную полицию.

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Задержанной 32 года, она живет в Одессе. А в Молдову женщина прибыла, чтобы увидеться с другом, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД РМ.

Теперь одесситке грозит 750 условных единиц штрафа, до 200 часов труда в пользу государства или тюремное заключение на срок до двух лет.