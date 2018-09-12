Одесский юмор: на свидание в Молдову в обход пограничных постов

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Любви не подвластны никакие границы, даже государственные. Но это сильное чувство может повстречать другую любовь — к Родине, что влечет за собой рвение исполнить служебный долг.
Дело в том, что гражданка Украины попыталась попасть в Молдову в обход пограничных постов. Женщину задержали в приграничном селе Тудора — помогли бдительные местные жители, сообщившие о незнакомке в Пограничную полицию.
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Задержанной 32 года, она живет в Одессе. А в Молдову женщина прибыла, чтобы увидеться с другом, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД РМ.
Теперь одесситке грозит 750 условных единиц штрафа, до 200 часов труда в пользу государства или тюремное заключение на срок до двух лет.
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