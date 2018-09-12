Грабитель-рецидивист поплатился – кадры "громкого задержания" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. В Кишиневе задержали мужчину, который напал на женщину прямо на троллейбусной остановке, вырвал у нее из рук мобильный телефон и скрылся из виду.
Инцидент произошел 15 июля этого года, сообщает пресс-служба Кишиневского управления полиции. Грабитель причинил жертве материальный ущерб в размере пяти тысяч леев.
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Через два месяца подозреваемого удалось задержать. Он признал свою вину, заявив, что совершил ограбление из-за того, что у него не было денег.
Ранее этот житель Кишинева уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а также за квартирные кражи. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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