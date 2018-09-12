В Кишиневе задержали создателей эротических видео-чатов

По данным полиции, задержанные сообщили о способах и объемах своего заработка.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. В Кишиневе мужчина 27 лет и его 22-летняя жена организовали онлайн-услуги порнографического характера, наняв для роли "моделей" семь девушек, среди которых есть и несовершеннолетние.

По данным Кишиневского управления полиции, веб-путаны, которым от 17 до 26 лет, "работали" в секс-видеочате.

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После задержания подозреваемые в сутенерстве и производстве порнографии сообщили, что зарабатывали на своем "производстве" до 100 тысяч леев в месяц. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ведется следствие.