В Кишиневе насильник детей и экс-глава интерната приговорены к тюрьме

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. В Кишиневе суд сектора Буюкань приговорил бывшего директора столичной гимназии-интерната к 17,5 годам заключения, а бизнесмена — к 17 годам тюрьмы за торговлю детьми и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

По данным пресс-службы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, осужденные также должны выплатить потерпевшей стороне в общей сложности 800 тысяч леев.

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Согласно материалам следствия, с лета 2016 года по сентябрь 2017 года бизнесмен, заранее договорившись с директором интерната, использовал воспитанника этого заведения для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Чтобы привязать ребенка к себе, "покровитель" покупал ему то, чего тот был лишен: одежду, мобильные телефоны, игровую приставку, водил по развлекательным центрам и т.д.

Следствие считает, что из-за своих малых лет ребенок не отдавал себе отчет, что именно и для чего с ним делают. Сейчас он проходит психологическую реабилитацию под контролем специалистов.