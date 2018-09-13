Ничего личного, только секс: в Кишиневе любовники сделали из няни проститутку

Мужчина и его молодая любовница набирали девушек для занятия проституцией: своих жертв они находили в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. По обвинению в торговле людьми в Кишиневе задержаны 33-летний мужчина и 19-летняя девушка — выходцы из района Ниспорены и муниципия Бельцы.

Среди жертв обвиняемых оказалась и несовершеннолетняя девушка, которую наняли через соцсети в качестве нянечки, чтобы присматривать за детьми своих подопечных. А таковыми были молодые женщины, которых мужчина и его молодая любовница привлекали для занятия проституцией.

Пара на протяжении восьми месяцев отыскивала и набирала девушек из Ниспоренского района и Бельц, чтобы они оказывали сексуальные услуги за деньги, сообщили в полиции.

Несовершеннолетняя получала зарплату в размере двух тысяч леев. Затем девочку убедили заниматься и проституцией вместе с остальными набранными для этих целей девушек. Их размещали в квартирах, снятых в Кишиневе.

Обвиняемые находили клиентов через объявления, размещенные на одном из популярных местных порталов. Девушки обслуживали ежедневно по четыре-пять клиентов. За оказанные услуги им доставалось 50% от заработанных денег, часть из которых они тратили на съем жилья, а остальное уходило на личные расходы.

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В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы сообщили, что на данный момент 19-летняя девушка находится на свободе, а мужчина помещен под 30-дневный арест. Если их вина будет доказана, то им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за попрошайничество.