СИБ выявил еще одну нежелательную персону и выдворил ее из Молдовы

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Из Молдовы выдворен "иностранный гражданин турецкого происхождения, действовавший в сфере пропаганды радикальных взглядов", сообщили в Службе информации и безопасности Молдовы.
"Также в ходе следственных мероприятий выяснилось, что этот человек нарушил режим пребывания в Республике Молдова, применяя различные методы уклонения от уполномоченных органов, используя многие адреса на территории муниципия Кишинэу", — сказано в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы СИБ.
Там же отмечено, что это лицо "было объявлено нежелательным на пять лет из соображений национальной безопасности и выдворено на родину согласно международным практикам и нормам".
Ровно неделю назад, шестого сентября, СИБ провел спецоперацию по линии предотвращения угроз национальной безопасности и выдворил из страны иностранных граждан, подозреваемых в связях с радикальными исламистскими группировками.
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Как сообщили в ведомстве, "за действиями указанных граждан велось наблюдение в течение некоторого времени, и, как только подтвердилось существование риска для национальной безопасности, было принято решение о том, чтобы они покинули территорию Республики Молдова".
Спецоперация проводилась сразу в нескольких населенных пунктах страны антитеррористическим центром СИБ. По сообщению местных СМИ, "под колпак" СИБ попали ряд сотрудников молдавско-турецкого лицея "Оризонт" в Кишиневе.
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