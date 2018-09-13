СИБ выявил еще одну нежелательную персону и выдворил ее из Молдовы

Лицо, о котором идет речь, - уже восьмой человек, выдворенный из Молдовы в Турцию в течение недели.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Из Молдовы выдворен "иностранный гражданин турецкого происхождения, действовавший в сфере пропаганды радикальных взглядов", сообщили в Службе информации и безопасности Молдовы.

"Также в ходе следственных мероприятий выяснилось, что этот человек нарушил режим пребывания в Республике Молдова, применяя различные методы уклонения от уполномоченных органов, используя многие адреса на территории муниципия Кишинэу", — сказано в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы СИБ.

Там же отмечено, что это лицо "было объявлено нежелательным на пять лет из соображений национальной безопасности и выдворено на родину согласно международным практикам и нормам".

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Ровно неделю назад, шестого сентября, СИБ провел спецоперацию по линии предотвращения угроз национальной безопасности и выдворил из страны иностранных граждан, подозреваемых в связях с радикальными исламистскими группировками.

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Как сообщили в ведомстве, "за действиями указанных граждан велось наблюдение в течение некоторого времени, и, как только подтвердилось существование риска для национальной безопасности, было принято решение о том, чтобы они покинули территорию Республики Молдова".

Спецоперация проводилась сразу в нескольких населенных пунктах страны антитеррористическим центром СИБ. По сообщению местных СМИ, "под колпак" СИБ попали ряд сотрудников молдавско-турецкого лицея "Оризонт" в Кишиневе.