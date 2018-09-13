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Пестициды, архивное фото.

В Молдове задержали человека, который продавал химическое зло

© Sputnik / Андрей Александров
Происшествия
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Из запрещенного в Молдове вещества житель Бричанского района изготавливал пестициды.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Токсичные и радиоактивные вещества и отходы производства незаконно продавал двадцатисемилетний житель Бричанского района, из-за чего попал в поле зрения правоохранительных органов.

Лаборатория
© Sputnik / Valery Melnikov
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Мужчину уже задержали, и ему грозит до 47 с половиной тысяч леев штрафа. Сейчас выясняется, ввозили ли "товар" из-за рубежа или его запасы пополняли непосредственно в Молдове, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции МВД Молдовы.

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Известно, что пестициды и гербициды (химические вещества, применяемые для уничтожения сорных растений) фигурант уголовного дела сбывал без каких-либо документов об их происхождении и законности продажи. Клиентов мужчина находил через социальные сети.

Дома у подозреваемого нашли самодельную лабораторию по изготовлению данных химических веществ, 90 коробок с инструкциями об использовании этой субстанции, 200 литров токсичной жидкости, 70 килограммов ввезенного из Украины сырья для изготовления пестицидов и гербицидов. К слову, использование данного сырья в Молдове запрещено законом.

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Теги:
гебрициды, радиоактивные вещества, пестициды, Молдова, Украина, Преступление, закон и правосудие


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