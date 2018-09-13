Найден человек, своровавший у Кишинева время

Задержанный сообщил, что надеялся сбыть краденое и на вырученные деньги уехать за рубеж.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. В Кишиневе задержан 23-летний житель Кагула по подозрению в совершении кражи в особо крупных размерах.

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По данным столичного управления полиции, в августе 2018 года мужчина проник через черный ход в магазин на проспекте Штефана чел Маре, откуда вынес 50 пар наручных часов модели "Касио". Материальный ущерб магазину составил 78 тысяч леев.

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Свою вину задержанный признал. Он сообщил, что, выручив деньги с продажи краденого на черном рынке, он намеревался покинуть страну.

Ранее мужчину судили за кражи и грабежи. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.