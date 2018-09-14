На аэродроме под Кишиневом при столкновении двух самолетов погиб мужчина

Трагический инцидент произошел на аэродроме Хорешть, где базируется частная авиакомпания "Diplomat Air", которая специализируется на выполнении авиационно-химических работ, транспортировке грузов, а также подготовке пилотов.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В результате столкновения двух самолетов на аэродроме в Хорешть погиб мужчина. Информацию для Sputnik Молдова подтвердили в компании "Diplomat Air", сотрудник которой погиб в результате трагического инцидента. По данным "Diplomat Air", 60-летний мужчина работал на аэродроме.

"Да, это травма на производстве. И это наш сотрудник. Произошла производственная травма", — подтвердил для Sputnik операционный менеджер аэродрома.

По одной из версий, которая является предварительной и не окончательной, мужчина вошел в самолет для проверки, но в какой-то момент из-за неисправности двигателя самолет внезапно начал движение и задел крыло другого самолета.

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В результате столкновения мужчина скончался на месте.

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На место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Они предпримут все необходимые меры для того, чтобы установить обстоятельства данного происшествия.

"Сейчас идет расследование. Все, что сейчас будет сказано от имени нашей компании, не будет достоверным на 100 %. Мы ждем окончания расследования. В данный момент мы квалифицируем инцидент как производственную травму, связанную с эксплуатацией", — пояснили в "Diplomat Air".

Инцидент произошел с легкомоторным самолетом модели Becas X-32-912.

Где именно произошла трагедия?

Аэродром Хорешть расположен в 14 км на юге от Кишинева, вблизи села Хорешть. Аэродром сертифицирован Органом гражданской авиации Молдовы, в том числе и на право выполнения полетов самолетов легкой авиации и вертолетов.

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Здесь, в Хорешть, базируется молдавская компания "Diplomat Air", которая выполняет авиационно-химические работы, транспортировку грузов, а также подготовку пилотов.

В парке авиакомпании насчитывается шесть воздушных судов, в том числе три самолета Бекас (для химработ) и три самолета Цесна (для обучения пилотов). В первые шесть месяцев 2018 года сотрудники Инспекции труда провели во многих организациях страны 297 проверок соблюдения законодательства и других нормативных актов в области труда, его безопасности и охраны здоровья.

Кто ответит за травму на производстве?

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За первые шесть месяцев 2018 года в Государственную инспекцию труда поступило 194 сообщения о несчастных случаях, 27 из которых привели к гибели 31 человека.

По закону руководитель предприятия обязан немедленно сообщить о несчастном случае на производстве Государственной Инспекции труда и Национальной кассе социального страхования. Если в результате несчастного случая работник получил тяжелую травму или погиб, то руководитель обязан сообщить об этом и в районный комиссариат полиции, в котором произошел несчастный случай.

Расследованием случаев, приведших к временной потере трудоспособности, занимается комиссия работодателя. Тяжелые и смертельные несчастные случаи расследует Государственная Инспекция труда. Расходы, связанные с расследованием несчастных случаев, выполнением экспертиз, оформлением и отправлением дел о расследовании, оплачивает работодатель.