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Модель на стенде автопроизводителя

Молдавские "Бонни и Клайд" держали в страхе автовладельцев со всей страны

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Легкие деньги: преступники снимали номерные знаки с машин и требовали у автовладельцев деньги за их возврат.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Бизнес на регистрационных номерных знаках — пара из района Сорока обвиняется в кражах и шантаже. Наблюдение за ними велось примерно в течение года.

Серджиу Унгуряну
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Преступная схема построена следующим образом: для получения легких денег парочка снимала номерные знаки с транспортных средств, преимущественно зарегистрированных за рубежом, так как их восстановление достаточно дорогостоящее. Затем обвиняемые угрожали своим жертвам тем, что уничтожат номерные знаки, и требовали переводить им на электронные счета суммы от 600 до 1000 леев.

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"Выявлено свыше 160 подобных случаев, совершенных подозреваемыми на территории Кишинева, Бельц, а также в районах Дрокия, Сорока, Рышканы, Сынжера, Теленешты, Оргеев, Хынчешты, Тараклия и Чимишлия", — сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Их задержали 11 сентября в городе Оргеев. Часть снятых ими регистрационных номерных знаков уже изъяты и будут переданы владельцам. Обвиняемые полностью признали свою вину. Они рискуют получить от пяти до семи лет тюрьмы со штрафом в 42-67,5 тысячи леев.

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Теги:
номерные знаки, шантаж, кража, Молдова
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