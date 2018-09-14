Новость о смерти мужа на аэродроме под Кишиневом убила его супругу

У женщины не выдержало сердце после того, как ей сообщили о смерти супруга, который погиб на аэродроме в Хорештах.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Супруга мужчины, погибшего при выполнении технических работ на аэродроме в Хорештах, скончалась вскоре после получения известия о смерти мужа, сообщает Publika со ссылкой на представителей компании, где работал этот 60-летний человек.

По информации телеканала, у женщины были проблемы с сердцем, и новость о смерти родного человека она не смогла пережить.

Пресс-секретарь Национального инспектората по расследованиям Диана Сокиркэ сообщила Sputnik, что по факту гибели мужчины на территории аэродрома в Хорештах ведется расследование.

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"По предварительной версии, во время проведения работ по ремонту самолета, припаркованного на взлетно-посадочной полосе, из-за включения мотора произошла техническая неисправность, и судно начало непроизвольное движение, не находясь под управлением инженера. После чего это транспортное средство столкнулось с другим самолетом. Мужчина получил травмы в районе головы и скончался на месте", — сказала Сокиркэ.

Инцидент произошел с легкомоторным самолетом модели Becas X-32-912.