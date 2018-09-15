Серьезное ДТП в центре Кишинева: две машины всмятку

Авария произошла в центре Кишинева - прямо возле здания министерства внутренних дел страны.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Страшная авария произошла в ночь на субботу на центральном проспекте Кишинева, рядом со зданием министерства внутренних дел Молдовы.

На пересечении проспекта Штефана чел Маре столкнулись легковой автомобиль Skoda с машиной одной из столичных служб такси. В результате ДТП оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Покорежило и дорожный знак.

По словам очевидцев происшествия, водитель такси находился без сознания. Его доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.