Убила сына: приднестровские следователи выяснили причины

ТИРАСПОЛЬ, 15 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Жительница Бендер, 68-летняя Зинаида Бычкова, обвиняется в убийстве своего сына. Таковы результаты расследования, проведенного городским Следственным комитетом, сообщили в ведомстве.

"Причиной совершенного убийства, по ее словам, явилось постоянное издевательство сына над ней, оскорбления и избиения", — рассказали в СК.

Следователи также получили подтверждение от родственников и соседей о том, что между сыном и матерью часто возникали скандалы, иногда и после совместного употребления спиртного.

© Fotolia / Alexander Raths Криминальный мир уродует детей в Молдове

Из-за преклонного возраста обвиняемой на предварительном следствии ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе разбирательства она полностью признала вину.

Убийство произошло 8 апреля 2018 года квартире Бычковой. В состоянии опьянения, после очередной ссоры с 45-летним сыном, кухонным ножом нанесла ему множественные удары в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела направлены в суд.