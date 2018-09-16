Хулиганы уничтожили дорожные знаки в Чореску - как теперь ездить водителям

Вандалов в пригороде Кишинева не остановил даже свежий ремонт: они сделали это пока все спали.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Вандалы сломали порядка 15 дорожных знаков в пригороде Кишинева Чореску, видео последствий инцидента выложило популярное сообщество СтопХам. Администрация населенного пункта совсем недавно привела в порядок местные дороги, а ровно неделю назад здесь появились новые указатели. И все было бы хорошо, если утром в воскресенье жители Чореску не увидели, что все дорожные знаки валяются вдоль обочины.

"Кто-то прошлой ночью повредил все дорожные знаки. Это подтвердили соседи, которые живут поблизости. Мы в администрации стараемся делать все для людей, чтобы было комфортно, удобно и безопасно передвигаться, но нашелся, возможно, один из десяти тысяч, который повредил все знаки", — сказал примар Чореску Ион Скрипник.

По его словам, вполне возможно, что виновные даже не из этого населенного пункта. Он попросил сообщить любую информацию о том, кто мог это сделать.