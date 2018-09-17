Причины страшных аварий в Кишиневе: полиция предупреждает

Правоохранительные органы раскрыли секрет, по какой причине чаще всего в Кишиневе происходят ДТП.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В последнее время в столице Молдовы все чаще происходят серьезные аварии. Основная причина ДТП в Кишиневе — превышение скорости, заявил в понедельник замначальника инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук в рамках заседания муниципальных служб столичной примэрии.

"За прошедшую неделею на территории муниципия зарегистрировано 28 ДТП, в которых пострадали 34 человека и, к сожалению, у нас опять есть погибший в аварии. Инцидент произошел 13 сентября около 16.40 на улице Транснистрией", — отметил Мушук.

© Sputnik / Miroslav Rotari Серьезное ДТП в центре Кишинева: две машины всмятку

По его словам, пешехода сбили в момент пересечения им дороги в неположенном месте. Как отметил представитель полиции, в результате полученных травм человек скончался в больнице.

"Из общего количества аварий 14 произошли из-за превышения скорости, то есть в 50% случаях причина ДТП — превышение скоростного режима", — сказал полицейский.

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Он отметил, что за неделю сбили восемь пешеходов, трое из которых переходили дорогу в нерегламентированном месте (в том числе речь идет и о скончавшемся человеке), а пятеро — на пешеходном переходе. По его словам, их жизни сейчас ничего не угрожает.

"С начала года зарегистрировано 839 ДТП, 33 человека погибли и тысяча 35 получили травмы. В сравнении с прошлым годом число пострадавших и погибших в авариях снизилось", — заключил Мушук.