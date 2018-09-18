Этого она не ожидала: в Кишиневе на скамью подсудимых попадет ясновидящая

Жительница Кишинева рискует получить 15 лет тюремного заключения за обман и грабеж.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Жительница Кишинева пенсионного возраста окажется на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры. Женщина зарабатывала не на финансовых схемах, а на доверчивости граждан.

О своих якобы сверхъестественных способностях "ясновидящая и целительница" указывала в объявлениях, которые она распространяла в интернете.

По данным прокуроров, выдавая себя за экстрасенса, пенсионерка, вместе со своей дочерью, под предлогом проведения "сеансов исцеления" приглашала к себе домой клиентов, затем обманным путем заставляла посетителей заплатить сто леев за "первый сеанс".

"Далее, используя специфические методы психологического воздействия, злоумышленницы овладевали ценными вещами жертв. Если клиенты отказывали, их запугивали смертью детей или же предрекали серьезные последствия для их семьи", — сообщили в Генпрокуратуре.

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Следствие установило, что от одной из женщин мошенницы заполучили обманным путем 380 тысяч леев. Их жертва, отмечают прокуроры, находясь под психологическим давлением, несколько раз брала кредиты в банке на крупные суммы, а также одалживала деньги у родственников. Она скрывала, что расплачивается за "сеансы исцеления". И все ради того, чтобы избавиться от "негативной ауры".

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Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Ей грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения.

Дочь мошенницы объявлена в розыск, на нее также открыто уголовное дело.

Прокуроры не исключают, что от преступных действий лжеясновидящих пострадало гораздо больше людей. Поэтому сотрудники ведомства призывали других жертв обмана обратиться в органы правопорядка.