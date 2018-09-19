Вранча не успокаивается: произошло второе землетрясение за сутки

В сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение силой в 3,8 балла по шкале Рихтера. Это уже второе землетрясение за сутки, ранее был зарегистрирован толчок в 3.6 балла.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3.8 балла по шкале Рихтера произошло в среду утром в Румынии в сейсмической зоне Вранча, сообщает румынский Национальный научно-исследовательский институт Земли.

По официальным данным, толчок зарегистрирован в 05:43 утра на глубине 150 километров, пишет Ro.sputnik.md.

© AP Photo / Вранча опять разбушевалась: в Румынии произошло новое землетрясение

Землетрясение произошло близ румынских городов Одобешть (45 километров), Онешть (46 километров), Тыргу-Окна (49 километров) и других.

За последние сутки это уже второе землетрясение. До этого во вторник днем также в зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла на глубине 63 километра.

Ранее почетный директор румынского Национального научно-исследовательского института Земли Георге Мэрмуряну предрекал мощное землетрясение, которое нанесет ущерб не только Румынии, но и всей Европе.

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По его словам, следующее сильное землетрясение может достигнуть 7.2 или даже восемь баллов по шкале Рихтера. Однако, как отметил Мэрмуряну, толчок произойдет на большой глубине, что спасет Румынию. По мнению ученого, это крупное землетрясение смогут ощутить в Москве, во все Европе и даже в Каире.

Землетрясение 1802 года, с которым Мэрмуряну сравнил возможные будущие толчки, было силой в восемь баллов, но, к счастью, жертв не было. Сейсмолог считает, что на этот раз может быть иначе, так как в Румынии построены дома очень плохого качества.

Он уточнил, что следующее крупное землетрясение вероятно произойдет на глубине 150-170 километров в 2040 или 2041 году. Мэрмуряну подчеркнул, что есть расчеты на три века, и они не ошибаются.