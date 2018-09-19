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Собака

Добрая история: молдавские пожарные вызволили из канализации собаку - фото

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Попавшей в ловушку собаке помог неравнодушный прохожий и спасатели.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Пожарные из отряда спасателей сектора Ботаника муниципия Кишинев вызволили собаку, упавшую в открытый канализационный люк, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.

По данным пресс-службы ведомства, спасателей вызвал неравнодушный прохожий, который увидел собаку в канализационном люке, расположенном на улице Четатя Албэ.

"Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что собака находилась на глубине около трех метров. Спасателям удалось вызволить животное менее чем за 15 минут.  Собака не пострадала", — говорится в сообщении ГИЧС. 

Как отметили в ведомстве, с начала 2018 года было спасено 118 животных.

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Теги:
собака, пожарные, канализация, спасатели, Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, Молдова, Кишинев, Примечательные факты
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