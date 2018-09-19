00:18 20 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Охота на кабана.

Сезон охоты на кабанов, шакалов и лис в Молдове продлят

© Sputnik / Егор Еремов
Происшествия
Получить короткую ссылку
37 0 0

Правительство разрабатывает меры по предотвращению распространения африканской чумы свиней.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В числе мер по предотвращению распространения африканской чумы свиней в Молдове — увеличение периода охоты на диких кабанов, лис и шакалов, сообщил в среду премьер-министр Молдовы Павел Филип в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Лаборатория. Архивное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
Кто подложил Румынии и Молдове африканскую чуму свиней?

На юге Молдовы снова беда: выявлены новые случаи чумы свиней >>>

По словам главы кабмина, авторизация на охоту на этих животных будет бесплатной. Более того, будут созданы специальные группы по отстрелу кабанов.

Против африканской чумы свиней будут предприняты и другие меры, например, усиленный пограничный и таможенный контроль и запрет на ввоз свинины. Население страны будут активно информировать о рисках распространения этой эпидемии.

Кабаниха поздоровалась с водителем в лесу — видео >>>

Специалисты также осмотрят кукурузные поля — початками именно этой сельхозкультуры любят лакомиться дикие кабаны.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, с начала года в Молдове зафиксировано 22 вспышки африканской чумы свиней в шести населенных пунктах Штефан-водского, Вулканештского и Кагульского районов. Под наблюдением находятся еще три зоны, куда вирус занесли дикие кабаны.

По теме

Драма на охоте: отец чуть не убил маленького сына вместо кабана
На жителей немецкого города Хайде напали дикие кабаны
Чиновники под видом отстрела лис и собак завалили трех кабанов
Чума свиней: в одном из сел Молдовы объявлен карантин
Теги:
кабаны, шакалы, африканская чума свиней, охота, лисы, Павел Филип, Молдова, Болезни животных
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад собак в парке Красная пресня
Самый громкий лай и игривый взгляд - как прошло дефиле собак в костюмах
Когда считаешь минуты до окончания рабочего дня
Улетное видео: когда считаешь минуты до окончания рабочего дня
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться