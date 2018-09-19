Сезон охоты на кабанов, шакалов и лис в Молдове продлят

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В числе мер по предотвращению распространения африканской чумы свиней в Молдове — увеличение периода охоты на диких кабанов, лис и шакалов, сообщил в среду премьер-министр Молдовы Павел Филип в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

© Sputnik / Валерий Мельников Кто подложил Румынии и Молдове африканскую чуму свиней?

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По словам главы кабмина, авторизация на охоту на этих животных будет бесплатной. Более того, будут созданы специальные группы по отстрелу кабанов.

Против африканской чумы свиней будут предприняты и другие меры, например, усиленный пограничный и таможенный контроль и запрет на ввоз свинины. Население страны будут активно информировать о рисках распространения этой эпидемии.

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Специалисты также осмотрят кукурузные поля — початками именно этой сельхозкультуры любят лакомиться дикие кабаны.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, с начала года в Молдове зафиксировано 22 вспышки африканской чумы свиней в шести населенных пунктах Штефан-водского, Вулканештского и Кагульского районов. Под наблюдением находятся еще три зоны, куда вирус занесли дикие кабаны.