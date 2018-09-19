Жителей многоэтажки в Кишиневе терроризирует голый мужчина с топором

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik, Юлия Липовая. Более года жители многоэтажного жилого дома на Буюканах лишены покоя. Дело в том, что их пугает поведение соседа.

Как рассказали жильцы, на первый взгляд мужчина кажется адекватным. Однако часто у него проявляются какие-то странности. Сосед внезапно становится агрессивным и разгуливает нагим по лестничной клетке. Причем, держит он на плече топор.

"В феврале и в сентябре этот 37-летний мужчина был оштрафован. Также открыто уголовное дело по статье 287 "Хулиганство" УК РМ. Нарушитель сломал дверь соседа, нанеся ему таким образом материальный ущерб", — рассказала корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталия Стати.

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© Sputnik / Елена Комолова В Кишиневе жильцы целого дома могут погибнуть под руинами своих квартир

Похоже, что штрафы на этого хулигана никак не действуют, и он продолжает наводить ужас на других. Многие семьи, проживающие в многоэтажке, опасаются за свою безопасность и переживают за здоровье и жизнь детей.

По словам соседей, мужчина купил квартиру в их доме недавно, приехав с заработков из-за границы. Поначалу все было спокойно, но недолго. Прошлым летом новый жилец вдруг обвинил своих соседей в том, что они якобы пробрались к нему в квартиру и подсыпали что-то в еду, из-за чего он не может встречаться с девушками. С тех пор он терроризирует тех, с кем живет под одной крышей.

Учитывая всю сложность ситуации, правоохранительные органы решили отправить мужчину на судебно-психиатрическую экспертизу.

"После нее станет ясно, может ли этот гражданин понести ответственность за свои действия, или же его отправят на лечение. Тесты проведут медики. Полиция к этому отношения не имеет. Каковы сроки появления результатов, мы не знаем", — пояснила Стати.

Жильцам, которым не повезло с соседом, придется запастись терпением и ждать.