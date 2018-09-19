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Убийца

Кошмар в Молдове: мужчина убил свою жительницу и закопал в саду

CC0 / Pixabay / Republica
Происшествия
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Мужчина в ссоре убил свою сожительницу, после чего закопал тело в саду.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Дело, открытое на жителя села Балабанешть по обвинению в убийстве своей сожительницы и хранении боеприпасов, передано в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

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© Sputnik / Rodion Proca
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По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 31 мая. Однако об инциденте стало известно только несколько дней спустя, когда о пропаже женщины сообщила в полицию ее подруга. 

В связи с этим в дом подозреваемого прибыли заместитель прокурора Криулянского района и оперативная группа. В то время как он прятался в доме, а полиция разыскивала его, прокурор заметил в саду свежевскопанную землю, где и было обнаружено тело. Мужчину задержали.

"Известно, что 38-летняя жертва, находясь в доме у сожителя, поссорилась с ним. В ходе конфликта он ударил ее по голове. Удар был такой силы, что женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, на следующий день после убийства, мужчина закопал тело в своем саду, а одежду и телефон убитой сжег", — говорится в сообщении ведомства.

Более того, во время обыска в доме подсудимого были обнаружены и изъяты три патрона, хранившиеся незаконно.

Обвиняемый 48-летний мужчина признал свою вину. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Теги:
убил сожительницу, убил, убийца, генеральная прокуратура Молдовы, Молдова
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