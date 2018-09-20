Осторожно – в Кишиневе воруют даже у детей

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Администратор частной фирмы "выручил" 57 тысяч леев, предоставив столовой одного из кишиневских лицеев не новое оборудование, вопреки контрактным обязательствам, а уже бывшее в употреблении и в большей степени некачественное, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело, заведенное по факту этого преступления, уже передано в суд.

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Известно, что Кишиневское управление образования молодежи и спорта заключило договоры с двумя экономическими агентами об оснащении лицейской столовой новыми предметами интерьера и другим оборудованием. За свои услуги частники взяли 500 тысяч леев. В итоге получилось, что часть предоставленного товара оказалась некачественной.

За подобные преступления виновному грозит до 1150 условных единиц штрафа или до трех лет тюрьмы с лишением права заниматься своей профильной деятельностью на срок до пяти лет.