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Воспитанники детского сада на прогулке, архивное фото.

Осторожно – в Кишиневе воруют даже у детей

© Sputnik / Владимир Акимов
Происшествия
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За предоставление некачественного оборудования для школьной столовой виновному грозит срок.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Администратор частной фирмы "выручил" 57 тысяч леев, предоставив столовой одного из кишиневских лицеев не новое оборудование, вопреки контрактным обязательствам, а уже бывшее в употреблении и в большей степени некачественное, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

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По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело, заведенное по факту этого преступления, уже передано в суд.

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Известно, что Кишиневское управление образования молодежи и спорта заключило договоры с двумя экономическими агентами об оснащении лицейской столовой новыми предметами интерьера и другим оборудованием. За свои услуги частники взяли 500 тысяч леев. В итоге получилось, что часть предоставленного товара оказалась некачественной.

За подобные преступления виновному грозит до 1150 условных единиц штрафа или до трех лет тюрьмы с лишением права заниматься своей профильной деятельностью на срок до пяти лет.

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Теги:
столовая, лицей, суд, Кишинев, Общество
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