В Кишиневе Старая почта осталась без воды - о ремонте все забыли

По словам жильцов, весь вчерашний день представители коммунального хозяйства держали людей на "безводном пайке" и даже не думали устранять аварию.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В среду ряд многоквартирных домов в Кишиневе, на Старой почте, на весь день остался, — и продолжает оставаться, — без воды.

© Sputnik / Очевидец Авария водопровода в Кишиневе

Как сообщила корреспонденту Sputnik одна из жильцов этих домов Маргарита Иванова, речь идет о строениях по адресам Каля Орхеюлуй, 105 и Георге Мадан, 44/2, 46/5 и 46/3.

"Воду отключили в среду в 5.30 утра. Мы звонили в ЖЭК, пытались узнать, в чем дело, и когда наш сегмент водопровода возобновит работу. Но в ответ мы услышали ор и безразличное — "Ждите"", — рассказала Иванова.

По ее словам, утром в близлежащем дворе коммунальщики раскопали яму, а затем весь день на том месте сидел без дела один рабочий.

"Вечером приехали его коллеги и закопали яму. Воду же до сих пор не дали. Зато во дворе ее из-за аварии — в изобилии!", — сказала Иванова.

Она добавила, что коммунальные службы не привезли для жильцов ни одной цистерны с водой, чтобы те смогли удовлетворить элементарные бытовые нужды.