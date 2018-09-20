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В Молдове машина мэра сбила девочку - видео

CC0 / Pixabay / tookapic
Происшествия
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По словам родственников, мэр, находившийся в автомобиле, не проходил алкотест после трагедии.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Девятилетняя девочка погибла в ДТП близ села Блиндешть Унгенского района — в аварии фигурирует автомобиль мэрии села Скулень того же района.

Машина скорой помощи
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Трагедия произошла на трассе R16. Девочка ехала на велосипеде от родственников домой. По данным местных СМИ, чиновничья машина обогнала велосипед и спровоцировала столкновение, в результате которого несовершеннолетняя скончалась.

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По словам тети погибшей, девочку от удара отбросило на 20 метров. Женщина предполагает, что водитель автомобиля превысил скорость раза в два, учитывая, что на том участке трассы требуемая скорость автодвижения составляет 50 километров в час.

По словам женщины, когда она прибыла на место происшествия, там был примар села Скулень, вице-примар и водитель. Сообщается, что примар не прошел алкотест, хотя остальные двое человек, находившиеся в машине, прошли его.

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Теги:
трагедия, девочка, трасса, гибель, ДТП, Унгенский район, Молдова
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