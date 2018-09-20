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Ружье, архивное фото

Охота пуще неволи – на границе задержали стрелка

CC0 / sluehr3g
Происшествия
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Браконьера задержали в приграничной зоне во время охоты на зайцев.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Житель села Гримэнкэуць Бричанского района был задержан ночью в приграничной зоне во время охоты.

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По данным Пограничной полиции МВД Молдовы, 31-летний соискатель дичи, разъезжавший по приграничной зоне на автомобиле, попытался сбежать от стражей правопорядка, но ему это не удалось.

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Ни удостоверения охотника, ни авторизации у мужчины не было. Поэтому он заплатит до 60 условных единиц штрафа за то, что стрелял по зайцам вне сезона и в неположенном месте.

Другая сторона вопроса

Тем не менее, в среду на уровне правительства было принято решение о послаблениях для охотников, правда, связано это с печальными фактами и, судя по всему, будет происходить никак не в пограничной зоне и только для авторизованных лиц. В числе мер по предотвращению распространения африканской чумы свиней в Молдове — увеличение периода охоты на диких кабанов, лис и шакалов, сообщил в среду премьер-министр Молдовы Павел Филип в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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По словам главы кабмина, авторизация на охоту на этих животных будет бесплатной. Более того, будут созданы специальные группы по отстрелу кабанов.

Против африканской чумы свиней будут предприняты и другие меры, например, усиленный пограничный и таможенный контроль и запрет на ввоз свинины. Население страны будут активно информировать о рисках распространения этой эпидемии.

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Специалисты также осмотрят кукурузные поля — початками именно этой сельхозкультуры любят лакомиться дикие кабаны.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, с начала года в Молдове зафиксировано 22 вспышки африканской чумы свиней в шести населенных пунктах Штефан-водского, Вулканештского и Кагульского районов. Под наблюдением находятся еще три зоны, куда вирус занесли дикие кабаны.

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Теги:
зайцы, браконьер, охота, отстрел, граница, задержание, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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