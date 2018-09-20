Неизвестный сообщил о бомбе в парламенте Молдовы

Полиция проверяет сообщение о бомбе в парламенте Республики Молдова: территория оцеплена.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Неизвестный мужчина сообщил в четверг днем о бомбе в здании парламента Республики Молдова. Правоохранительные органы оцепили район.

"Звонок в службу 112 поступил в 14.40. На место происшествия прибыли пожарные, патрульные и сотрудники батальона спецреагирования, а также специалисты Bombteh. Здание оцеплено, а все, кто находился внутри, эвакуированы", — заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь столичного управления полиции Наталья Стати.

Проверки в здании парламента продолжаются.