Кто решил "взорвать" парламент Молдовы: полиция предоставила детали

Полиция выяснила, кто сообщил о бомбе в здании парламента Молдовы: оказалось, что в момент звонка подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Сообщение о бомбе в здании парламента Молдовы оказалось ложным. Подозреваемого в телефонном хулиганстве задержали и доставили на допрос в участок, сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного управления полиции Наталья Стати.

"Сообщение оказалось ложным. В результате предпринятых полицейскими действий идентифицирован и задержан 47-летний мужчина. Его доставили в инспекторат полиции столичного сектора Буюканы", — сказала собеседница.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Неизвестный сообщил о бомбе в парламенте Молдовы

По ее словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанного. Как отметила представитель полиции, в момент совершения звонка с сообщением о бомбе на единую линию 112 мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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"Будет возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 42,5 тысячи леев (две с половиной тысячи долларов по действующему курсу Нацабанка — ред.), неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или до двух лет тюрьмы", — заключила Стати.