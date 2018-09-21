Контрабанда не пройдет: крупную партию сигарет остановили в аэропорту Кишинева

Крупная пария контрабандных сигарет известного бренда не доехала до Лондона из Кишинева.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В международном аэропорту Кишинева сотрудники Пограничной полиции и таможенники пресекли попытку незаконного провоза через границу десяти тысяч сигарет с акцизными марками Республики Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: контрабанда на "круглую" сумму у самой границы

Как сообщает пресс-служба Погранполиции, при проверке багажа пассажиров рейса Кишинев-Лондон, инспекторы направили на дополнительный досмотр 33-летнего мужчину с двойным гражданством — Молдовы и Румынии. В результате сканирования его багажа было обнаружено 500 пачек сигарет известной марки.

Стоимость табачных изделий на европейском рынке оценивается примерно в три тысячи евро.

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За совершенное правонарушение на имя мужчины составили протокол в соответствии со статьей 287, п. 10 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, что предусматривает конфискацию сигарет и выплату штрафа до 4500 леев.