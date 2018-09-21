Не сдал экзамен - плати: преподаватели попались на взятках

Студентам одного из образовательных учреждений Кишинева задолженности по предметам обошлись в кругленькую сумму.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Раскрыта коррупционная схема, реализованная преподавателями Центра передовых технологий в области энергетики и электроники в Кишиневе, сообщили в пятницу в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

По данным следствия, пятеро учителей подозреваются в вымогании денег у студентов за возможность избавиться от задолженностей по дисциплинам. Если же учащиеся отказывались платить за оценки, то преподаватели создавали им разные препятствия, особенно тем, кто проходил последний год обучения, оставляя их должниками.

За "проходную" оценку преподаватели требовали платить от 300 до 1400 леев.

"Для раскрытия дела под контролем сотрудников НАЦ этим учителям передали деньги. Все действия зафиксированы на видео и аудио материалах", — говорится в сообщении.

Двое подозреваемых пойманы с поличным, когда получали 1000 и 500 леев от студентов — суммы за сдачу задолженностей по двум учебным предметам. Деньги нашли и в рабочих кабинетах подозреваемых, во время обысков.

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Пятеро подозреваемых отправлены в НАЦ для допроса. Если их вина будет доказана им грозит тюремное заключение от пяти до десяти лет, штраф в размере 400 тысяч леев и запрет занимать некоторые должности на срок от семи до десяти лет.

Следствие продолжается.