14:37 21 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.81
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Молдавские деньги

Не сдал экзамен - плати: преподаватели попались на взятках

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
Получить короткую ссылку
73 0 0

Студентам одного из образовательных учреждений Кишинева задолженности по предметам обошлись в кругленькую сумму.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Раскрыта коррупционная схема, реализованная преподавателями Центра передовых технологий в области энергетики и электроники в Кишиневе, сообщили в пятницу в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Преподаватели проводят инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
© Sputnik / Александр Кряжев
Система образования в Молдове: а "жертвы" кто - дети или учителя

По данным следствия, пятеро учителей подозреваются в вымогании денег у студентов за возможность избавиться от задолженностей по дисциплинам. Если же учащиеся отказывались платить за оценки, то преподаватели создавали им разные препятствия, особенно тем, кто проходил последний год обучения, оставляя их должниками.

За "проходную" оценку преподаватели требовали платить от 300 до 1400 леев.

"Для раскрытия дела под контролем сотрудников НАЦ этим учителям передали деньги. Все действия зафиксированы на видео и аудио материалах", — говорится в сообщении.

Двое подозреваемых пойманы с поличным, когда получали 1000 и 500 леев от студентов — суммы за сдачу задолженностей по двум учебным предметам. Деньги нашли и в рабочих кабинетах подозреваемых, во время обысков.

Громкое дело о коррупции в ASEM и россыпи арестов — суд принял решение>>>

Пятеро подозреваемых отправлены в НАЦ для допроса. Если их вина будет доказана им грозит тюремное заключение от пяти до десяти лет, штраф в размере 400 тысяч леев и запрет занимать некоторые должности на срок от семи до десяти лет.

Следствие продолжается.

По теме

Самая необычная взятка в Молдове: что попросил чиновник у пенсионера
Врачи-рвачи, или Как бороться с коррупционерами в белых халатах
Рост зарплат по-молдавски: учитель получает меньше "зеленого" клерка
Зарплаты в Молдове: сколько получает судья, учитель и госслужащие
Теги:
задолженности, вуз, взятка, коррупция, Центр передовых технологий в области энергетики и электроники в Кишиневе, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис
    Беженцы или деньги

    У Латвии есть выбор - либо принимать у себя беженцев, либо платить в общую казну Евросоюза за их содержание в других странах в общую казну Евросоюза

  • Отопительный сезон
    Вильнюс не согреют

    Отопительные системы большинства жилых домов столицы Литвы к зиме не готовы. Похолодания ждут уже в начале октября

  • Флаг с логотипом Danske Bank
    Грязные деньги Danske Bank

    Обслуживание "грязных русских денег" составляло малую часть подозрительных операций эстонского филиала Danske Bank. Большая доля сомнительных денег связана с самой Эстонией

  • Весенняя посевная
    Волости вместо районов

    В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить

  • Тюремное ограждение
    История в законе

    Почему в Европе так много воров в законе из Грузии - страна занимает первое место в криминальном рейтинге

  • Соревнования силовых ведомств по стрельбе
    Больше огня

    Силовики Абхазии соревновались в практической стрельбе из ручного стрелкового оружия. Каждый приходил со своим запасным магазином и аптечкой

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Калинин: мы готовы помогать молдавским предпринимателям
Председатель "Опоры России": мы хотим инвестировать в Молдову
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться