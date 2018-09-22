Убийственное вино: как в Молдове от этого напитка едва не погибла женщина

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям спасли 84-летнюю жительницу города Басарабяска, которая едва не погибла в подвале своего дома, спустившись проверить состояние приготовленного собственноручно молодого вина.

"По предварительной информации, пожилая женщина зашла в подвал, где у нее в процессе брожения находилось молодое вино. Родственники в скором времени заметили ее отсутствие и в срочном порядке обратились за помощью по телефону 112. На место прибыли спасатели, которые вынесли пострадавшую из подвала и передали ее врачам", — отметили в ведомстве.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям настоятельно просит граждан быть максимально внимательными во время приготовления вина в домашних условиях. В частности, не рекомендуется пребывать длительное время в подвалах, где размещены емкости с вином, которое находится в процессе брожения, особенно, если помещение не оснащено системой вентиляции.

Еще один совет от спасателей: собираясь в подвал, где находится вино, нужно захватить с собой свечу. Если она горит нормально, то можно заходить. Если же гаснет — это сигнал к тому, что входить в помещение опасно, так как там большое скопление углекислого газа.

Также рекомендуется в процессе приготовления напитка проветривать помещение или оснастить погреб системой вентиляции.

В 2017 году в Молдове от отравления углекислым газом во время приготовления вина скончались пятеро человек.