КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Возле Международного аэропорта в Кишиневе произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия, столкновение случилось на проспекте Дачия поблизости от ворот города не доезжая до поворота до магазина METRO. DНа фото видно, что участниками ДТП стали авто марки Dacia, Toyota Prius и микроавтобус Mercedes Sprinte.

© Photo: Facebook / Город без маршруток / Lisa Alisa Возле аэропорта в Кишиневе произошла авария с участием нескольких машин

Под публикацией активные пользователи соцсетей уже высказали свои предположения насчет случившегося. Было высказано мнение, что виновником ДТП мог стать легковой автомобиль, который, видимо пытался "проскочить".

Другие недоумевают, как авария могла произойти в такой пробке, какая сформировалась на проспекте. Этот участок дороги сейчас сильно прегружен, потому что проспект ведет к аэропорту Кишинева, где в субботу проходит авиашоу, посвященное Дню гражданской авиации Молдовы.