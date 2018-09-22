В Приднестровье неудачно приземлился военный вертолет

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Военнослужащие из Приднестровья совершили неудачную попытку приземления вертолета, сообщает приднестровский новостной портал. Flickr / ChuWeiHunG IPhoto Вертолет с невестой упал на свадьбе - девушка выжила

Ранее в кишиневских СМИ появилась информация, что в Левобережье потерпел крушение вертолет. В Тирасполе опровергли это сообщение.

"Военнослужащие проверяли работу двигателей, с этой целью осуществили подъем и зависание вертолета на высоте до десяти метров. Устаревшая техника подвела и Ми-8 совершил неудачное приземление. Не сложно догадаться, что с такой высоты серьезного "крушения" быть не может," — говорится в сообщении источника. Известно, что в результате инцидента трое военнослужащих получили незначительные травмы.