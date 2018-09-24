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Страшное ДТП в Приднестровье

Страшное ДТП в Приднестровье: "Жигули" разорвало на куски - фото

© organele de drept din Transnistria
Происшествия
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Один человек погиб, а другой находится в тяжелом состоянии в результате ДТП, произошедшего на трассе Тирасполь - Незавертайловка.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Настоящая автомобильная трагедия разразилась утром в понедельник, 24 сентября, в преднестровском регионе Молдовы, где на трассе Тирасполь — Незавертайловка автомобиль "Жигули" разорвало на две части. Участниками страшного ДТП стали двое жителей райцентра Слободзея.

Accident îngrozitor în regiunea transnistreană
© organele de drept din Transnistria
Страшное ДТП в Приднестровье.

Управлял машиной советского производства 22-летний житель города, его попутчиком был 21-летний молодой человек, который скончался на месте в результате полученных травм, несовместимых с жизнью.

Accident îngrozitor în regiunea transnistreană
© organele de drept din Transnistria
Страшное ДТП в Приднестровье.

Водителя "Жигулей" доставили в реанимационное отделение районной больницы Слободзеи в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, шофер не справился с управлением. Детали ДТП расследуются сотрудниками правоохранительных органов левобережья Днестра.

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Теги:
"ВАЗ", "Жигули", жертва, причины, ДТП, Слободзея, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Дорожно-транспортное происшествие
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