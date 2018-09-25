15:40 25 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.84
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Взятки

Коррупция в системе образования Молдовы: десятки учителей, задержанных НАЦ

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
Получить короткую ссылку
113 0 0

С начала 2018 года более 60 преподавателей попали в поле зрения правоохранителей по подозрению в коррупции.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Национальный центр антикоррупции (НАЦ) подчеркивает, что вымогательство денег у студентов со стороны преподавателей не является редкостью в учебных заведениях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на прошлой неделе были задержаны пять преподавателей из Центра передовых технологий в области энергетики и электроники в Кишиневе. Их подозревали в вымогательстве денег у студентов за сдачу задолженностей.

НАЦ. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
НАЦ предоставил новые детали незаконных строек в Кишиневе

Во время расследования дела все подозреваемые будут находиться на свободе, так как они признали свою вину.

По данным НАЦ, если учащиеся отказывались платить за оценки, то преподаватели создавали им разные препятствия, особенно тем, кто проходил последний год обучения, оставляя их должниками.

Не сдал экзамен — плати: преподаватели попались на взятках>>>

За "проходную" оценку преподаватели требовали платить от 300 до 1400 леев.

В ведомстве напоминают, что это не единственный случай коррупции в образовательной системе страны. Несколько месяцев назад подобную криминальную схему раскрыли в Экономической академии Молдовы. Прокуроры обвиняют 60 человек, среди них — 57 учителей.

По данным следствия, преподаватели при участии нескольких посредников вымогали деньги у студентов за сдачу экзаменов.

Больничный коридор
© Fotolia / VILevi
Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс

В 2018 году, помимо других социальных сфер, НАЦ объявил три приоритетные области, к которым будет повышенное внимание, чтобы выявить коррупционные правонарушения: образование, здравоохранение и европейскую помощь.

В течение девяти месяцев текущего года специалисты НАЦ также зафиксировали коррупцию в транспортной системе, местном государственном управлении, медицине и других областях, где граждане чаще всего берут взятки.

По теме

Молдавская коррупция – личный опыт столкновения с социальным злом
В России фальшивые полицейские, угрожая депортацией, брали взятки с гастарбайтеров
Один за другим: в Кишиневе чиновника задержали за взятку
Следователь-взяточник пойдет под суд в Кишиневе
Теги:
система образования, коррупция в вузах, взятки, учителя, коррупция, Национальный антикоррупционный центр Молдовы, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Белым медведям грозит вымирание
Белым медведям грозит вымирание - почему над ними нависла угроза - видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться