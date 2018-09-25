Коррупция в системе образования Молдовы: десятки учителей, задержанных НАЦ

С начала 2018 года более 60 преподавателей попали в поле зрения правоохранителей по подозрению в коррупции.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Национальный центр антикоррупции (НАЦ) подчеркивает, что вымогательство денег у студентов со стороны преподавателей не является редкостью в учебных заведениях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на прошлой неделе были задержаны пять преподавателей из Центра передовых технологий в области энергетики и электроники в Кишиневе. Их подозревали в вымогательстве денег у студентов за сдачу задолженностей.

© Sputnik / Miroslav Rotari НАЦ предоставил новые детали незаконных строек в Кишиневе

Во время расследования дела все подозреваемые будут находиться на свободе, так как они признали свою вину.

По данным НАЦ, если учащиеся отказывались платить за оценки, то преподаватели создавали им разные препятствия, особенно тем, кто проходил последний год обучения, оставляя их должниками.

Не сдал экзамен — плати: преподаватели попались на взятках>>>

За "проходную" оценку преподаватели требовали платить от 300 до 1400 леев.

В ведомстве напоминают, что это не единственный случай коррупции в образовательной системе страны. Несколько месяцев назад подобную криминальную схему раскрыли в Экономической академии Молдовы. Прокуроры обвиняют 60 человек, среди них — 57 учителей.

По данным следствия, преподаватели при участии нескольких посредников вымогали деньги у студентов за сдачу экзаменов.

В 2018 году, помимо других социальных сфер, НАЦ объявил три приоритетные области, к которым будет повышенное внимание, чтобы выявить коррупционные правонарушения: образование, здравоохранение и европейскую помощь.

В течение девяти месяцев текущего года специалисты НАЦ также зафиксировали коррупцию в транспортной системе, местном государственном управлении, медицине и других областях, где граждане чаще всего берут взятки.