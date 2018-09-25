Полиция задержала разбойника, напавшего на женщину в Кишиневе - видео

На розыск уличного грабителя понадобился месяц, под давлением улик он признал свою вину.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Полиция задержала в Кишиневе 18-летнего разбойника, который в августе напал на 27-летнюю женщину на улице и отобрал у нее мобильный телефон стоимостью в 3700 леев.

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Оперативники заломили руки грабителю прямо на улице. Под давлением улик молодой уроженец Кантемира, который ранее уже был судим за подобные преступления, признал свою вину. Его задержали на 30 суток, а после судебного процесса ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.



