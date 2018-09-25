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Граната в руках

Гранатомет РПГ-26 и 350 патронов к "Калашникову" нашел СИБ в Вулканештах

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
Происшествия
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В ходе совместной спецоперации правоохранители обнаружили схрон с оружием.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Схрон оружия отыскали в Вулканештах сотрудники Службы информации и безопасности во время совместного с полицией рейда.

СИБ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Незаконное оружие в Молдове: СИБ проводит проверки

В недостроенном и давно заброшенном производственном здании был найден противотанковый гранатомет РПГ-26 образца 1985 года. Граната из этого оружия обладает бронепробиваемостью до 220 мм с расстояния в 150 метров.

Кроме того, было обнаружено 350 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45, сообщают СМИ гагаузской автономии.

В начале августа в Вулканештском районе были изъяты две противопехотные мины, противопехотные гранаты Ф-1, РГ-42 и РГД-5.

Ведется расследование. Полиция напоминает, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовного наказания.

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Теги:
оружие, полиция, СИБ, Преступление, закон и правосудие
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