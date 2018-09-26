Страшная трагедия: троих детей убило электротоком на ореховых деревьях

Пытаясь заработать себе на жизнь, люди собирают орехи в опасных зонах.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Бедность убивает — в буквальном смысле этого слова.

Созрели грецкие орехи, а вместе с ними появились и очередные жертвы хаотического "сбора урожая". В разных селах Глодянского и Штефан-Водского района погибли сразу трое детей, которые собирали орехи на деревьях в зонах, где расположены высоковольтные линии электропередач. Орехи дети планировали продавать вдоль автотрасс.

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В селе Кухнешть Глодянского района смертельный удар током получила 13-летняя девочка, сообщает местный телеканал "Televiziunea nordului" со ссылкой на Государственный энергетический инспекторат.

В селе Крокмаз в районе Штефан-Водэ погиб под деревом, пораженный током, 15-летний мальчик. Третий ребенок погиб в том же районе.