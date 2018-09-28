Трагедия в Кишиневе: мужчина заживо сгорел в собственном авто

В автомобиле, сгоревшем минувшей ночью в молдавской столице, погиб человек.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Мужчина сгорел заживо в машине, припаркованной во дворе жилого дома в столице по улице Алба-Юлия, 113.

Автомобиль загорелся в час ночи. На место происшествия приехали пожарные и полиция. На представленном в соцсетях ролике, который сняли очевидцы, видно, что пламя охватило машину полностью.

По словам жильцов дома, ночью они проснулись от сильного взрыва. Известно, что внутри был человек.

Пожарные прибывшие на место выяснили, что сгорела машина марки ВАЗ.

"Разгоревшееся пламя позднее перешло на соседние транспортные средства марки Cadillac и Suzuki", — сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

Все обстоятельства происшествия выясняются.