В Бельцах мужчина требовал крупные суммы за помощь в получении прав

Злоумышленник из Бельц пытался "организовать" получение водительских прав за сотни евро, сообщили в правоохранительных органах.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Бельцах мужчина получил взятку в размере 600 евро, пообещав другому человеку, что поможет в получении водительских прав, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

© Sputnik / Miroslav Rotari Совсем скоро у молдавских водителей будут отбирать права без решения суда

"В июле 2017 года подозреваемый заверил жертву, что имеет влияние на членов комиссии, выдающих водительские права. За "организацию" получения документа он потребовал 600 евро", — говорится в сообщении ведомства.

Но пострадавший заявил в полицию и на подозреваемого открыли дело по факту извлечения выгоды из влияния.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вину докажут в суде, то ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Расследование этого случая продолжается.