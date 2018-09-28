В Бельцах мужчина требовал крупные суммы за помощь в получении прав

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Бельцах мужчина получил взятку в размере 600 евро, пообещав другому человеку, что поможет в получении водительских прав, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
"В июле 2017 года подозреваемый заверил жертву, что имеет влияние на членов комиссии, выдающих водительские права. За "организацию" получения документа он потребовал 600 евро", — говорится в сообщении ведомства.
Но пострадавший заявил в полицию и на подозреваемого открыли дело по факту извлечения выгоды из влияния.
Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вину докажут в суде, то ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Расследование этого случая продолжается.