В уличном туалете полиция нашла скелет

Зверское преступление совершено в Ниспоренском районе — мужчину убили и сбросили тело в уличный туалет на территории одного из частных домовладений.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Это сообщение шокировало даже видавших виды оперативников: скелет мужчины найден в выгребной яме в одном из дворов под Ниспоренами.

По подозрению в совершении преступления румынские органы правопорядка во вторник утром передали коллегам из Молдовы задержанных ими ранее 25-летнего жителя Ниспоренского района и 35-летнего жителя Хынчештского района.

На след подозреваемых полицию вывели показания сожительницы одного из них, которая сообщила, что нашла несколько предположительно человеческих костей в туалете своего дома.

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Личность погибшего уже установлена. По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, выяснилось, что собутыльники этого мужчины в пьяном угаре избили его и, когда тот испустил дух, сбросили тело в туалет. Затем они скрылись на территории Румынии, где их и задержали.

Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.