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Авария

Страшное ДТП в Дрокии: один погиб, шестеро ранены, машина - груда металлолома

CC0 / Pixabay / petrabosse
Происшествия
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21510

Выскочив на встречную полосу, автомобиль превратился в груду металлолома, водитель скончался на месте.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Страшные кадры — искореженный автомобиль, погибший и шестеро пострадавших. Таков итог ДТП, которое произошло накануне вечером близ села Никорены Дрокиевского района.

Один из водителей, совершая обгон, вышел на встречную полосу и столкнулся с идущей впереди машиной. Лобовое столкновение на полной скорости  оказалось фатальным. Один из водителей погиб на месте, а водитель и пятеро пассажиров в другом автомобиле попали в больницу, когда спасатели извлекли их из машины.

Дрокиевский инспекторат полиции устанавливает обстоятельства аварии.

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Теги:
погибшие, ДТП, авария, Дрокия, Дорожно-транспортное происшествие
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