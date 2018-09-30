Страшное ДТП в Дрокии: один погиб, шестеро ранены, машина - груда металлолома

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Страшные кадры — искореженный автомобиль, погибший и шестеро пострадавших. Таков итог ДТП, которое произошло накануне вечером близ села Никорены Дрокиевского района.

Один из водителей, совершая обгон, вышел на встречную полосу и столкнулся с идущей впереди машиной. Лобовое столкновение на полной скорости оказалось фатальным. Один из водителей погиб на месте, а водитель и пятеро пассажиров в другом автомобиле попали в больницу, когда спасатели извлекли их из машины.

Дрокиевский инспекторат полиции устанавливает обстоятельства аварии.